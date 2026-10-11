Commercial Bancgroup Aktie
WKN DE: A41JA6 / ISIN: US20112C1062
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11.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Commercial Bancgroup stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Commercial Bancgroup wird voraussichtlich am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,745 USD je Aktie gegenüber 0,770 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 24,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 24,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 32,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 2,98 USD, gegenüber 2,95 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 96,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 131,5 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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