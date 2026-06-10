10.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Commercial Metals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Commercial Metals wird sich voraussichtlich am 25.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,73 USD. Dies würde einem Zuwachs von 136,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Commercial Metals 0,730 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Commercial Metals nach den Prognosen von 8 Analysten 2,41 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 19,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,02 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,37 USD, gegenüber 0,740 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 9,14 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,80 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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