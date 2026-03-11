|
Erste Schätzungen: Commercial Metals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Commercial Metals wird sich voraussichtlich am 26.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 beendeten Quartals äußern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,30 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Commercial Metals 0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.
8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 19,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,75 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,09 Milliarden USD aus.
Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,06 USD je Aktie, gegenüber 0,740 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 9,12 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 7,80 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
