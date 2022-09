Erste Schätzungen: Commercial Metals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Commercial Metals äußert sich voraussichtlich am 13.10.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2022 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,36 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,39 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 17,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,03 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,78 USD im Vergleich zu 3,53 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 8,89 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 6,73 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at