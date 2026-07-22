Erste Schätzungen: Commerzbank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Commerzbank präsentiert voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,731 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 284,74 Prozent erhöht. Damals waren 0,190 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 46,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,26 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,14 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,09 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 2,06 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,25 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 24,67 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at