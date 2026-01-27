Erste Schätzungen: Commerzbank präsentiert Quartalsergebnisse

Commerzbank veröffentlicht voraussichtlich am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,551 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,630 EUR je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,09 Milliarden EUR – das wäre ein Abschlag von 52,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,48 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,48 EUR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,08 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 12,05 Milliarden EUR, gegenüber 26,06 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at