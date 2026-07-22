Erste Schätzungen: Commerzbank stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Commerzbank wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,832 USD gegenüber 0,220 USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 46,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,96 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,72 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,53 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,32 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,21 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 27,84 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at