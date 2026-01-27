Commerzbank Aktie
WKN DE: CB0L03 / ISIN: US2025976059
|
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Commerzbank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Commerzbank stellt voraussichtlich am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Commerzbank im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,644 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,670 USD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 47,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,60 Milliarden USD gegenüber 6,91 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,86 USD aus, während im Fiskalvorjahr 2,25 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 14,01 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 28,19 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerzbank AG (spons. ADRs)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Commerzbank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.12.25
|Commerzbank-Aktie: Orlopp sieht aktuell keinen Sinn in Übernahme durch UniCredit (dpa-AFX)
|
07.11.25
|Commerzbank-Aktie mit Plus: RBC hebt Kursziel an - Einstufung bleibt bei "Sector Perform" (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Commerzbank-Aktie trotzdem tiefer: Commerzbank verdient operativ mehr - Zinsüberschuss wächst stärker als erwartet (finanzen.at)
|
05.11.25
|Ausblick: Commerzbank stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Commerzbank stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
24.09.25
|Commerzbank-Aktie höher: Grünes Licht für Milliarden-Aktienrückkaufprogramm (Dow Jones)
|
25.08.25
|Aktien von UniCredit und Commerzbank uneinig: UniCredit erhöht direkte Beteiligung an Commerzbank (finanzen.at)
Analysen zu Commerzbank AG (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank AG (spons. ADRs)
|35,00
|2,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street ging es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.