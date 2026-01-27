Erste Schätzungen: Commerzbank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Commerzbank stellt voraussichtlich am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Commerzbank im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,644 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,670 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 47,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,60 Milliarden USD gegenüber 6,91 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,86 USD aus, während im Fiskalvorjahr 2,25 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 14,01 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 28,19 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at