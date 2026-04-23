Erste Schätzungen: Commerzbank zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Commerzbank wird voraussichtlich am 08.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,888 USD je Aktie gegenüber 0,770 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Commerzbank nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 3,81 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 41,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,47 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,54 USD, gegenüber 2,32 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 15,42 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 27,84 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at