Commscope Aktie
WKN DE: A1W5SD / ISIN: US20337X1090
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Commscope legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Commscope präsentiert voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,150 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Commscope 0,390 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Commscope nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 350,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 78,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,63 Milliarden USD umgesetzt worden.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 0,850 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 9,63 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,43 Milliarden USD, gegenüber 1,93 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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