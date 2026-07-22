Erste Schätzungen: Commscope mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Commscope wird voraussichtlich am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,253 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Commscope ein EPS von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 68,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 443,9 Millionen USD gegenüber 1,39 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,15 USD, gegenüber 9,63 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 1,92 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,93 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at