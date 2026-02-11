Commscope Aktie

Commscope für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5SD / ISIN: US20337X1090

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Commscope stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Commscope wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,446 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Commscope ein EPS von -0,050 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,52 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 30,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Commscope einen Umsatz von 1,17 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,65 USD aus, während im Fiskalvorjahr -1,780 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,39 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 4,21 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Commscope Holding Co Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Commscope Holding Co Inc

mehr Analysen