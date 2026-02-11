Commscope Aktie
WKN DE: A1W5SD / ISIN: US20337X1090
|
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Commscope stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Commscope wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,446 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Commscope ein EPS von -0,050 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,52 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 30,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Commscope einen Umsatz von 1,17 Milliarden USD eingefahren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,65 USD aus, während im Fiskalvorjahr -1,780 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,39 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 4,21 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commscope Holding Co Inc
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Commscope stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Commscope stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)