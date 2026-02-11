Erste Schätzungen: Commscope stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Commscope wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,446 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Commscope ein EPS von -0,050 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,52 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 30,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Commscope einen Umsatz von 1,17 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,65 USD aus, während im Fiskalvorjahr -1,780 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,39 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 4,21 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at