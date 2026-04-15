Commscope Aktie
WKN DE: A1W5SD / ISIN: US20337X1090
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Commscope zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Commscope wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,217 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,55 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 58,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 461,9 Millionen USD gegenüber 1,11 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,967 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 9,63 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,08 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,93 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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