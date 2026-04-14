Community Bank System Aktie

Community Bank System für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896709 / ISIN: US2036071064

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Community Bank System gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Community Bank System wird voraussichtlich am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Community Bank System im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,930 USD je Aktie gewesen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 11,12 Prozent auf 216,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 243,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,71 USD, gegenüber 3,97 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 895,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,01 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Community Bank System IncShs

mehr Nachrichten