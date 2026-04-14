Erste Schätzungen: Community Bank System gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Community Bank System wird voraussichtlich am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Community Bank System im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,930 USD je Aktie gewesen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 11,12 Prozent auf 216,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 243,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,71 USD, gegenüber 3,97 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 895,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,01 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at