Erste Schätzungen: Community Bank System öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Community Bank System präsentiert in der voraussichtlich am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,19 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,42 Prozent erhöht. Damals waren 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 11,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 255,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 226,9 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,60 USD, gegenüber 3,97 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 895,3 Millionen USD im Vergleich zu 1,01 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at