Erste Schätzungen: Community Bank System stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Community Bank System lädt voraussichtlich am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,970 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Community Bank System 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 221,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 10,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Community Bank System 247,4 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,77 USD, gegenüber 3,97 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 895,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at