Community Healthcare Trust Aktie

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WKN DE: A142P1 / ISIN: US20369C1062

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19.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Community Healthcare Trust verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Community Healthcare Trust wird voraussichtlich am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,090 USD je Aktie gegenüber 0,030 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Community Healthcare Trust im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 31,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,55 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,360 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,080 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 125,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 121,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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