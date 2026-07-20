Community Healthcare Trust Aktie
WKN DE: A142P1 / ISIN: US20369C1062
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Community Healthcare Trust zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Community Healthcare Trust wird voraussichtlich am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,110 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Community Healthcare Trust -0,500 USD je Aktie verloren.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 29,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 31,7 Millionen USD aus.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 0,460 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,080 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 127,8 Millionen USD, gegenüber 121,2 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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