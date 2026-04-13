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WKN DE: A0JL3S / ISIN: US2041661024

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CommVault Systems stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CommVault Systems stellt voraussichtlich am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass CommVault Systems im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,690 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 11,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 306,8 Millionen USD gegenüber 275,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,18 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,68 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,18 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 995,6 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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