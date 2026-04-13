CommVault Systems Aktie
WKN DE: A0JL3S / ISIN: US2041661024
|
13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CommVault Systems stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
CommVault Systems stellt voraussichtlich am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
14 Analysten schätzen im Schnitt, dass CommVault Systems im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,690 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 11,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 306,8 Millionen USD gegenüber 275,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,18 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,68 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,18 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 995,6 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CommVault Systems IncShs
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: CommVault Systems stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
26.01.26
|Ausblick: CommVault Systems stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.01.26
|Erste Schätzungen: CommVault Systems zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: CommVault Systems präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu CommVault Systems IncShs
Aktien in diesem Artikel
|CommVault Systems IncShs
|78,50
|3,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.