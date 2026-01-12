Erste Schätzungen: CommVault Systems zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CommVault Systems lädt voraussichtlich am 27.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,981 USD gegenüber 0,240 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 13,87 Prozent auf 299,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte CommVault Systems noch 262,6 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,91 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,68 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,16 Milliarden USD, gegenüber 995,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at