Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Aktie
WKN: 899018 / ISIN: BRCMIGACNPR3
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG stellt voraussichtlich am 07.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,318 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,360 BRL je Aktie vermeldet.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 9,39 Milliarden BRL gegenüber 9,84 Milliarden BRL im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,63 Prozent.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,31 BRL, gegenüber 1,71 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 36,13 Milliarden BRL geschätzt, nachdem im Vorjahr 42,75 Milliarden BRL erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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