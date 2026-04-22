Erste Schätzungen: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG stellt voraussichtlich am 07.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,318 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,360 BRL je Aktie vermeldet.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 9,39 Milliarden BRL gegenüber 9,84 Milliarden BRL im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,63 Prozent.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,31 BRL, gegenüber 1,71 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 36,13 Milliarden BRL geschätzt, nachdem im Vorjahr 42,75 Milliarden BRL erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at