Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Aktie

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899018 / ISIN: BRCMIGACNPR3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG wird voraussichtlich am 19.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,301 BRL je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,350 BRL je Aktie erzielt worden.

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,26 Milliarden BRL abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 17,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,18 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,39 BRL aus, während im Fiskalvorjahr 2,49 BRL vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 38,67 Milliarden BRL in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 39,82 Milliarden BRL.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Pfd Shs

mehr Nachrichten