Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Aktie
WKN: 899018 / ISIN: BRCMIGACNPR3
|
04.03.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG wird voraussichtlich am 19.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,301 BRL je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,350 BRL je Aktie erzielt worden.
Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,26 Milliarden BRL abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 17,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,18 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,39 BRL aus, während im Fiskalvorjahr 2,49 BRL vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 38,67 Milliarden BRL in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 39,82 Milliarden BRL.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Pfd Shs
|
04.03.26
|Erste Schätzungen: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.10.25