Erste Schätzungen: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG wird voraussichtlich am 19.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,301 BRL je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,350 BRL je Aktie erzielt worden.

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,26 Milliarden BRL abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 17,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,18 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,39 BRL aus, während im Fiskalvorjahr 2,49 BRL vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 38,67 Milliarden BRL in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 39,82 Milliarden BRL.

Redaktion finanzen.at