Erste Schätzungen: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,285 BRL je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 32,14 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,420 BRL je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,20 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 9,15 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren noch 10,79 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,17 BRL je Aktie, gegenüber 1,71 BRL je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 35,83 Milliarden BRL fest. Im Vorjahr waren noch 42,75 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at