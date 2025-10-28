Erste Schätzungen: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) wird voraussichtlich am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,066 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 68,57 Prozent verringert. Damals waren 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,93 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) 1,83 Milliarden USD umsetzen können.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,274 USD, gegenüber 0,460 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 6,91 Milliarden USD im Vergleich zu 7,39 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at