Erste Schätzungen: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) präsentiert voraussichtlich am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,047 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) 0,070 USD je Aktie eingenommen.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,73 Milliarden USD gegenüber 1,90 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 8,98 Prozent.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,233 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 7,04 Milliarden USD, gegenüber 7,65 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at