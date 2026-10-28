Erste Schätzungen: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,053 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,050 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,92 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,87 Milliarden USD im Vergleich zu 1,95 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,243 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,310 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 7,49 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 7,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at