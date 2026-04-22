Erste Schätzungen: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) wird voraussichtlich am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,055 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,85 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 9,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,249 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,310 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 6,94 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 7,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at