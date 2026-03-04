Erste Schätzungen: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) präsentiert in der voraussichtlich am 19.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,054 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,78 Milliarden USD gegenüber 1,91 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 7,19 Prozent.

7 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,263 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 7,25 Milliarden USD, gegenüber 7,39 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at