Erste Schätzungen: Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor

Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) wird voraussichtlich am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,140 USD aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,140 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,13 Prozent auf 1,07 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,751 USD aus. Im Vorjahr waren 0,650 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 4,44 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at