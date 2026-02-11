Companhia Paranaense de Energia - COPEL Aktie

11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse

Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen, dass Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,156 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 760,1 Millionen USD – ein Minus von 26,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) 1,03 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,544 USD, gegenüber 0,660 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 4,12 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,20 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

