Erste Schätzungen: Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,144 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) 0,130 USD je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 10,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,10 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 981,4 Millionen USD aus.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,758 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,650 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,72 Milliarden USD, gegenüber 4,67 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at