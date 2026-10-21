Erste Schätzungen: Compass A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Compass A wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,047 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 111,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,91 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,85 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,159 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,100 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,36 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,96 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at