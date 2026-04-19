Computer Age Management Services Aktie

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WKN DE: A41TTD / ISIN: INE596I01020

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19.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Computer Age Management Services gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Computer Age Management Services äußert sich voraussichtlich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 4,58 INR je Aktie gegenüber 4,62 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,88 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 8,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,56 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 19,38 INR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 19,08 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 15,20 Milliarden INR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 14,22 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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