Erste Schätzungen: Computer Age Management Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Computer Age Management Services wird voraussichtlich am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 5,02 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,41 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Computer Age Management Services in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,52 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 4,06 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 3,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 22,50 INR je Aktie, gegenüber 19,23 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 17,04 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 15,16 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at