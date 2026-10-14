Computer Age Management Services Aktie

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WKN DE: A41TTD / ISIN: INE596I01020

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Computer Age Management Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Computer Age Management Services präsentiert voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 5,10 INR. Im Vorjahresquartal waren 4,65 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 9,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,11 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,77 Milliarden INR umgesetzt.

18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 22,52 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 19,23 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 16,95 Milliarden INR, gegenüber 15,16 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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