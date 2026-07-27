Computer Modelling Group Aktie

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WKN: A0F5KB / ISIN: CA2052491057

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27.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Computer Modelling Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Computer Modelling Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,031 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 27,5 Millionen CAD – ein Minus von 7,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Computer Modelling Group 29,6 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,251 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,210 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 127,2 Millionen CAD, gegenüber 126,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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