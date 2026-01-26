Erste Schätzungen: Computer Modelling Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Computer Modelling Group wird voraussichtlich am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,069 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Computer Modelling Group 0,120 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Computer Modelling Group 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 34,4 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Computer Modelling Group 35,8 Millionen CAD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,211 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,270 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 127,4 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 129,5 Millionen CAD im Vorjahr.

