Computer Modelling Group Aktie
WKN: A0F5KB / ISIN: CA2052491057
|
28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Computer Modelling Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Computer Modelling Group lässt sich voraussichtlich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Computer Modelling Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,023 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 23,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,030 CAD je Aktie erzielt worden waren.
Das vergangene Quartal soll Computer Modelling Group mit einem Umsatz von insgesamt 27,0 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 10,66 Prozent verringert.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,232 CAD, gegenüber 0,210 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 125,9 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 126,2 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Computer Modelling Group Ltd
|
28.10.26
|Erste Schätzungen: Computer Modelling Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
10.08.26
|Ausblick: Computer Modelling Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.07.26
|Erste Schätzungen: Computer Modelling Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.05.26
|Ausblick: Computer Modelling Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.05.26
|Erste Schätzungen: Computer Modelling Group präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Computer Modelling Group Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Computer Modelling Group Ltd
|4,03
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- ATX schlussendlich auf Richtungssuche -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.