Erste Schätzungen: Comstock Resources gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Comstock Resources wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

15 Analysten schätzen, dass Comstock Resources für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,031 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.

11 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 429,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 8,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 470,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,489 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,43 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,13 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,93 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at