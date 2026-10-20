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WKN DE: A2APM4 / ISIN: US2057683029

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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Comstock Resources stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Comstock Resources äußert sich voraussichtlich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

18 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,033 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,400 USD erwirtschaftet worden.

Comstock Resources soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 423,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 5,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 449,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,316 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,43 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,86 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,93 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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