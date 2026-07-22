Erste Schätzungen: Concentra Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Concentra Group öffnet voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,422 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Concentra Group ein EPS von 0,350 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 7,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 591,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 550,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,51 USD je Aktie, gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 2,33 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at