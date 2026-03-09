Erste Schätzungen: Concentrix legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Concentrix wird voraussichtlich am 24.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,65 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 154,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,04 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Concentrix 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,49 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Concentrix 2,37 Milliarden USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,87 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -20,360 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 10,13 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 9,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at