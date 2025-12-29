Erste Schätzungen: Concentrix zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Concentrix gibt voraussichtlich am 13.01.2026 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,91 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 69,19 Prozent erhöht. Damals waren 1,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,54 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 3,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,45 Milliarden USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 11,37 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 3,71 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 9,81 Milliarden USD, gegenüber 9,62 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

