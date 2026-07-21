Erste Schätzungen: Concordia Financial Group, legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Concordia Financial Group, präsentiert in der voraussichtlich am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 29,51 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 24,62 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 23,68 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 18,28 Prozent auf 88,50 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 108,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 122,99 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 94,02 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 392,08 Milliarden JPY, gegenüber 486,73 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at