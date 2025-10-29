Erste Schätzungen: Concordia Financial Group, stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Concordia Financial Group, wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 22,47 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Concordia Financial Group, noch ein Gewinn pro Aktie von 18,59 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 27,59 Prozent auf 70,22 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Concordia Financial Group, noch 96,98 Milliarden JPY umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 87,67 JPY aus. Im Vorjahr waren 71,63 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 288,94 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 395,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at