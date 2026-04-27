Erste Schätzungen: Concordia Financial Group, stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Concordia Financial Group, wird sich voraussichtlich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 17,89 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 17,56 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 32,44 Prozent auf 73,03 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Concordia Financial Group, noch 108,10 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 93,15 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 71,63 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 300,90 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 395,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at