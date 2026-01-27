Erste Schätzungen: Confluent A legt Quartalsergebnis vor

Confluent A präsentiert in der voraussichtlich am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

28 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,099 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,270 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 28 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 308,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 17,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Confluent A einen Umsatz von 261,2 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 28 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,399 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -1,070 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 28 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,16 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 963,6 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at