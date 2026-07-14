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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Conmed präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Conmed gibt voraussichtlich am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,11 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,690 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,60 Prozent auf 337,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Conmed noch 343,0 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,34 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,51 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 1,36 Milliarden USD, gegenüber 1,37 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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