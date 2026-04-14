Erste Schätzungen: Conmed vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Conmed stellt voraussichtlich am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,819 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Conmed 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 310,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 2,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Conmed einen Umsatz von 319,4 Millionen USD eingefahren.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,36 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,51 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 1,36 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at