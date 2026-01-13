Conmed Aktie
WKN: 886793 / ISIN: US2074101013
|
13.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Conmed zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Conmed wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet.
Conmed soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 367,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 343,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,50 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 4,25 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,37 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,30 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Conmed Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Conmed zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Conmed verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Conmed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Conmed veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: Conmed verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Conmed Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Conmed Corp.
|37,20
|1,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich fester -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigte sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.