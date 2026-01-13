Erste Schätzungen: Conmed zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Conmed wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet.

Conmed soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 367,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 343,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,50 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 4,25 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,37 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,30 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at